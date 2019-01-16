Монаха-педофила изловили спустя 11 лет

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В Таиланде буддийского монаха, занимавшегося сексом с 14-летней девочкой, арестовали спустя 11 лет после совершения преступления. Об этом сообщает The Bangkok Post.

61-летнего Пхра Сорсака Сирипаттхо (Phra Sorasak Siripatthо) арестовали в его доме в районе Бангбуатхонг в провинции Нонтхабури.

Мужчина находился в розыске с 2008 года за то, что вступил в сексуальную связь с девушкой младше 15 лет, что, согласно закону, является преступлением независимо от того, была ли она согласна. Инцидент произошел в одном монастырей в районе Бангбуатхонг в провинции Нонтхабури в 2007 году. Мужчина тогда был монахом в храме, а девочка жила со своей бабушкой неподалеку.

На допросе Сорсак признался в том, что занимался сексом с несовершеннолетней, но продолжал утверждать, что это происходило по ее согласию.

Как пишет газета, мужчина подружился со школьницей, а сексуальные акты неоднократно совершались в квартире, где она жила. В полицию обратились родственники девочки после того, как узнали о происходящем. После скандала мужчина ушел из монастыря и перешел на другую работу. Искала ли его полиция и скрывался ли он все это время от властей, не уточняется. Затем он устраивался в другие монастыри, а в последнем он проработал год до того, как был арестован.

Теперь мужчину лишили монашеского сана и передали властям для проведения судебных разбирательств.

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