МСП Банк профинансирует строительство гостиницы в Приморье

На Восточном экономическом форуме 2019 года между МСП Банком и компанией «Отель Прайд» была подписана дорожная карта по оказанию мер финансовой поддержки. Подписи под документом поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и учредитель «Отель Прайд» Антон Левман.

В рамках дорожной карты МСП Банк предоставит компании финансирование на строительство гостиницы на территории опережающего развития «Большой камень» в Приморском края на сумму 720 миллионов рублей сроком на 7 лет. Процентная ставка по кредиту составит 8,5 процента годовых по программе субсидирования Минэкономразвития РФ. В рамках проекта Корпорация МСП, акционер банка, предоставит свою гарантию.

Гостиница будет иметь уникальное расположение: он расположен на берегу моря, рядом с ним строится жилой район для будущих сотрудников коммерческой верфи на базе судоверфи «Звезда».

«Мы строим 4-звездочный отель общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Это достаточно амбициозный проект. Благодаря сегодняшнему подписанию у нас появился новый источник финансирования — МСП Банк, профессионализм и клиентоориентированность которого позволяют нам работать на выгодных условиях и по процентной ставке 8,5 процента годовых», — заявил по итогам подписания документа Антон Левман.

«Мы — нишевый банк, поэтому всегда стараемся работать в узких сегментах, куда другие банки неохотно идут, где нужно создавать дополнительные активности. Стратегия МСП Банка предполагает выявление тех ниш, которые нуждаются в поддержке в первую очередь. Стратегически важный для региона проект компании "Отель Прайд" как раз тот случай», — отметил глава МСП Банка Дмитрий Голованов