Минобороны России засудили за выстрел из танка по своим

Суд взыскал четыре миллиона рублей с Министерства обороны России в пользу военнослужащих, пострадавших на танковом полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

Как отмечает издание, Минобороны признали ответственным за причинение вреда. Инцидент произошел в сентябре 2017 года, когда подполковники ЗВО — начальник инженерных войск 6-й общевойсковой армии Денис Горелышев и командующий 33-м артиллерийским полигоном Виктор Кривошеин — разместили четырех солдат, находившихся в составе имитационных команд, на линии огня. Однако участок не был оборудован по мерам безопасности красным флагом.

Военнослужащие Дмитрий Пахмутов, Вадим Габдуллин и Арсен Османов получили тяжелые ранения, еще один рядовой, 20-летний Андрей Виттих, погиб.

В феврале стало известно, что Горелышев и Кривошеин, обвиненные в халатности на учениях, получили три года условно с испытательным сроком в один год. Свою вину они полностью признали.

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