Хор Турецкого и Soprano бесплатно споют о Москве

Коллективы Хор Турецкого и Soprano проведут бесплатный концерт в Москве в честь дня города. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 6 сентября.

«Хор Турецкого и Soprano — это поющие сердца, бесконечный заряд позитива, невероятный драйв и интерактив с публикой! Масштаб таких мероприятий потрясает, энергетика зашкаливает», — утверждают организаторы мероприятия.

Отмечается, что музыкальные коллективы собираются исполнить популярные композиции разных времен, посвященные Москве.

Концерт пройдет на площади Ленина на ВДНХ в воскресенье, 8 сентября. Вход на мероприятие свободный, официальным партнером выступил «Сбербанк». Начало выступления запланировано на восемь часов вечера.

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