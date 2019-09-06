Россиянин избил клюшкой показавшегося ему подозрительным мужчину

Житель города Ирбит Свердловской области приговорен к трем годам колонии строгого режима за нападение и удерживание человека, которого заподозрил в продаже наркотиков, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Он признан виновным по части 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия»).

Следствие и суд установили, что вечером 25 марта 2018 года на тот момент 27-летний мужчина и его товарищ 1993 года рождения находились в нетрезвом состоянии машине ВАЗ у одного из домов на улице Кирова. Они заподозрили прохожего в продаже запрещенных веществ, набросились на него, избили в том числе хоккейной клюшкой. После этого они затолкали пострадавшего в багажник и увезли в малолюдное место. В тот же день полицейские освободили заложника, которого двое удерживали в одном из домов по улице Орджоникидзе

В августа в Назрани неизвестные напали на активистов группы «Антилирика06Назрань», которые выслеживали подозреваемых в продаже аптечных психотропных препаратов. Пострадали восемь человек.

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