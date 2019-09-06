Раскрыта экономическая значимость Москвы для регионов России

Ежегодно Москва перечисляет в федеральный бюджет около 2 триллионов рублей и помогает выравнивать бюджеты остальных регионов России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы производим больше 20 процентов валового регионального продукта страны. Соответственно, сколько ты вырабатываешь, какая у тебя экономика — такой и бюджет. Чем лучше Москва работает, тем больше денег поступает в региональный и федеральный бюджеты», — пояснил мэр города в ответ на вопрос о «кормлении» Москвы за счет остальных регионов.

Собянин добавил, что, помимо отчислений в бюджет, Москва создает около 2 миллионов рабочих мест для приезжающих из близлежащих городов людей и порядка 3,5 миллиона мест для всех жителей страны.

«Агломерации, подобные Москве, являются локомотивами развития своих стран. (...) Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70 процентов своей продукции поставляют в Москву. Этого не будет. И не будет каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа», — заключил Собянин.

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