Компания «Просвещение» создаст в ЦФО крупный образовательный комплекс

Национальный образовательный интегратор группа компаний «Просвещение» создаст в Центральном федеральном округе крупный образовательный комплекс. Об этом было объявлено на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

Реализован проект будет через механизмы государственно-частного партнерства. Как рассказал вице-президент группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов, это первый концессионный проект компании по созданию новых общеобразовательных организаций. «Объект рассчитан почти на пять тысяч мест, — пояснил он. — Это уникальное решение не только в российской, но и, возможно, в мировой практике. Таких больших образовательных комплексов единицы». По его словам, проект будет широко анонсирован в ближайшее время. Национальный образовательный интегратор как концессионер «будет оказывать услуги дополнительного образования на базе новой инфраструктуры» после окончания строительства комплекса.

Это не первая подобная инициатива «Просвещения». Ранее компания уже выступила организатором концессионного проекта в рамках реализации крупного объекта в сфере организации детского отдыха. В частности, она инициировала строительство большого детского лагеря отдыха в Калининградской области и разработала для него концепцию, инструкции по административно-хозяйственной деятельности, рекомендации по подбору, обучению и развитию персонала лагеря, а также сценарии культурно-образовательных и спортивных мероприятий.

О необходимости применения механизмов государственно-частного партнерства в образовательной сфере «Просвещение» говорит давно. По мнению специалистов, только с помощью привлечения частных инвестиций можно решить инфраструктурные проблемы отрасли. В частности, проблему нехватки школ в российских регионах. Как отметил Алексей Шаповалов на Восточном экономическом форуме, для того чтобы полностью удовлетворить потребность в учебных местах в ближайшие годы в России необходимо открыть 2-2,5 тысячи новых школ.