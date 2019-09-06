Сердобольный мужчина простоял весь полет ради жены и прослыл подкаблучником

Мужчина простоял на ногах весь полет, чтобы его жена могла поспать лежа. Его фотографию опубликовала в Twitter женщина, летевшая с парой в самолете.

«Этот парень стоял все шесть часов, чтобы дать супруге поспать. Вот что такое любовь», — подписала публикацию попутчица.

Однако с ней согласились далеко не все. «Если это любовь, то я лучше побуду один, извините», — пошутил один комментатор. «Это не любовь. Его жена эгоистка, а он сам подкаблучник», — критиковал другой пользователь. «Она что, не могла просто лечь на него? Я, конечно, не осуждаю их брак. Мой муж из тех людей, кто сделал бы то же самое для меня. Но я не из тех женщин, которые могут просить о таком», — негодовала третья девушка. «Выглядит как ситуация с Розой и Джеком в "Титанике". Так тупо», — сравнивала еще одна подписчица.

В августе пассажиры экономкласса устроились на полу в самолете, чтобы поспать, и ужаснули путешественников. На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте @passengershaming, мужчина заснул поперек трех кресел, убрав подлокотники, а его спутница устроилась на полу под сиденьями. Пользователи сети раскритиковали пару за пренебрежение гигиеной.

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