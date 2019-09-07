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Молодые дипломаты России и стран АТР встретились на конференции в рамках ВЭФ

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На полях Восточного экономического форума прошла вторая Конференция-Диалог молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона. На мероприятии, помимо организаторов с российской стороны — Совета молодых дипломатов МИД России (СМД), были делегаты из Китая, Филиппин, Лаоса, Никарагуа и Монголии. Американские молодые дипломаты участия в конференции на этот раз не принимали.

В ходе двухдневной встречи участники обсуждали актуальные вопросы сотрудничества между молодыми дипломатами из разных стран. В центре дискуссии оказалась тема «Роль молодых дипломатов в работе современных внешнеполитических ведомств»: что может сегодня сделать молодежь для мира и безопасности своих стран и планеты в целом.

Председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков в своем докладе напомнил участникам об основных приоритетах внешней политики России на Азиатско-Тихоокеанском направлении. В частности, он подчеркнул важное значение «горизонтальной дипломатии» в налаживании диалога между странами. «Наши страны заинтересованы во взаимном экономическом и политическом развитии. Контакты, которые мы выстраиваем уже сегодня, безусловно принесут плоды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Уверен, что работа со всеми партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона будет протекать эффективно», — отметил Колпаков.

В мероприятии СМД приняла участие официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она ответила на многочисленные и разнообразные вопросы делегатов о фальсификации истории, вмешательстве США во внутренние дела других стран, причинах и возможностях разрешения конфликта на Украине. Помимо этого она рассказала о работе возглавляемого ею подразделения Министерства, заострив внимание на ведении аккаунтов в социальных сетях. Для молодых дипломатов это была хорошая возможность «из первых рук» получить информацию о позиции российского МИДа по ряду актуальных международных вопросов.

По традиции мероприятие завершилось принятием итогового документа, который согласовали все страны-участники. В его тексте прописаны итоги работы, а также обозначены планы на будущее.

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