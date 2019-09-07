Раскрыты условия включения украинских моряков в обмен заключенными

Украинские моряки, арестованные в России после инцидента в Керченском проливе, были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом рассказал «Интерфаксу» близкий к переговорному процессу адвокат Николай Полозов.

По его словам, ходатайство подала Денисова через МИД. В обмен на освобождение 24 моряков ВМС Украины и задержанных с ними сотрудников Службы безопасности страны (СБУ) уполномоченный обязана гарантировать их участие в судебных заседаниях.

Обмен заключенными между Россией и Украиной начался утром в субботу, 7 сентября. В аэропорту Киева Борисполь приземлился борт специального летного отряда «Россия», он прилетел на Украину пустым, практически одновременно с ним во Внуково сел спецборт Ан-148.

По данным источников «Интерфакса», обмен пройдет по формуле «35 на 35», аналогичную информацию озвучила вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева.

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