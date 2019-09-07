Путин признался в любви к Москве

Президент России Владимир Путин отметил развитие Москвы, однако подчеркнул, что проблемы в городе еще есть. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, за последние годы многое было сделано для создания комфортной, деловой среды, социальной транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств. При этом Путин подчеркнул, что при таком масштабе в мегаполисе не может не быть проблем.

«Их еще достаточно, но сделано много, причем, без исключения во всех районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами», — сказал президент, открывая торжества в День города.

По словам Путина, все улицы арки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга. «Образуют уникальный, неповторимый ансамбль — нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся», — добавил президент.

7 и 8 сентября в Москве отмечается День города. На эти даты запланированы десятки праздничных мероприятий.

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