Самолет с россиянами вылетел из Киева в Москву

Самолет с украинскими участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о том, что россияне покинули Украину подтвердили в пресс-службе СБУ. «Россияне все, улетели», — сказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Также агенство «Интерфакс» сообщило, что самолет Ан-148 с украинской символикой вылетел из Внуково.

Ранее 7 сентября сообщалось, что в Киеве приземлился борт специального летного отряда «Россия». Примерно в это же время в московском аэропорту Внуково сел украинский самолет Ан-148.

Между Россией и Украиной началась подготовка к обмену заключенными. Утром 7 сентября из московского следственного изолятора «Лефортово» выехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские военные, нарушившие государственную границу России в Керченском проливе. Также сообщалось, что из санатория под Киевом вывезли нескольких россиян, которых приготовили к вылету в Москву. По данным «Интерфакс», обмен удерживаемыми лицами пройдет по формату «35 на 35».

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