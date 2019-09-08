Песков объяснил использование Путиным «ручного управления»

Президенту России Владимиру Путину зачастую приходится принимать решения в режиме «ручного управления», потому что законодательство на местах не позволяет действовать без бюрократии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля рассказал, как во время поездки в затопленный Тулун в Иркутской области Путин общался с жителями города и собирал их обращения. «Президент в данном случае незаменим именно в плане "ручного управления"», — сказал Песков. По его словам, часть города находилась в зоне ЧС, а часть — нет, при этом во второй живут такие же пострадавшие в затопленных домах. Однако, если руководствоваться бюрократической схемой, по закону о второй половине Тулуна говорить не будут, и такие решения может принимать только глава государства.

Песков также рассказал, что Путин воспринимает людскую боль как свою собственную проблему. «На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание», — добавил пресс-секретарь.

Владимир Путин посетил Иркутскую область 2 сентября и пообщался с жителями пострадавшего от паводков Тулуна. Российский лидер заверил местное население в том, что режим чрезвычайной ситуации не будет снят до полного решения жилищных вопросов пострадавших.

В результате волны паводков в Тулуне было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Паводки в области унесли жизни 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

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