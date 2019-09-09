Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша

Mario Polizzi / Facebook

К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Рыбаки, проверявшие сети у острова Прочида в Неаполитанском заливе, обнаружили в них запутавшегося, но еще живого дельфиненка. Когда его отпустили, он несколько раз выпрыгнул из воды перед рыбаками. Затем к нему присоединилась мать и тоже совершила несколько прыжков. По мнению рыбаков, таким образом она выражала свою признательность.

В Средиземном море обитает несколько видов дельфинов, в том числе афалины, полосатые дельфины, гринды, серые дельфины и белобочки.

В 2018 году сообщалось, что американские ловцы угрей вызволили горбатого кита, который запутался в веревке, привязанной к бакену. Один из них прыгнул ему на спину с ножом в зубах и срезал веревку с хвоста.

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