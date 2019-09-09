Напавшему на главу ЦИК Памфилову предъявили обвинения

Задержанному по подозрению в нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову предъявили обвинения. Об этом в понедельник, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

36-летнеий уроженец Казахстана Башит Карабалаеву обвиняется по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ. Ему грозит до 12 лет колонии. Следствие ходатайствует об аресте мужчины.

Напавшего на главу ЦИК Карабалаева задержали 7 сентября. Он признался, что приехал в Россию на заработки и пожаловался, что долгое время не мог найти работу. В дом к Памфиловой мужчина влез за продуктами, не зная при этом к кому именно вламывается.

Нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель атаковать Памфилову в преддверии международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.

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