Трамп захотел участвовать в переговорах Москвы и Киева

Президент США Дональд Трамп готов принять участие в российско-украинских переговорах. Об этом сообщает Bloomberg.
Американский лидер подчеркнул, что готов содействовать диалогу Москвы и Киева при необходимости. «Думаю, что обмен заключенными между Россией и Украиной — это очень большой и очень положительный шаг. Если им потребуется мое участие, я приму участие», — рассказал глава государства.
Обмен заключенными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинцами. Зеленский встретил у трапа прибывших заключенных. После обмена президенты России и Украины поговорили по телефону.
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