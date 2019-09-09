Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей

Доктора поделились рентгеновскими снимками, на которых в анальных отверстиях людей запечатлены различные предметы. Об этом сообщает The Sun.

Все эти вещи врачам пришлось удалять хирургическим путем. Один из докторов сообщил в Twitter, что секс-игрушки должны продаваться со специальными шнурами для удаления. Хирург возмутился, что ему пришлось провести слишком много подобных операций.

Врачи рассказывали, как удаляли воронку, огурец, упаковку с таблетками или лампочку. Кто-то находил в анальных отверстиях пациентов бокалы для шампанского и даже зонтик.

Поделилась своей историей и врач, которая удалила целую ветвь с яблоками из прямой кишки пациента. Ее американский коллега рассказал, что однажды извлек «самую полезную находку» — это был футляр для очков с аксессуаром внутри. Доктора добавили, что секс-игрушки безопаснее, чем различные предметы из бытового обихода.

Профессор Нил Мортенсен, вице-президент Королевского колледжа хирургов, призвал людей обращаться за медицинской помощью как можно скорее, если в прямую кишку попал инородный предмет. Мортенсен добавил, что этого не надо стесняться, так как врачи в больнице уже насмотрелись таких случаев. Он отметил, что высок риск заразиться инфекцией или получить серьезные болезни.

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