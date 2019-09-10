Православный активист возжелал отправить Шнурова в женский монастырь

Православный активист Сергей Алиев заявил о намерении взяться за перевоспитание фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова. О деталях своего плана он рассказал в интервью Daily Storm.

«Я хочу, чтобы, пообщавшись со мной, Шнуров поехал к схиигумену Сергию Романову в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов"», — объяснил Алиев, заметивший, что только отец Сергий «поможет Шнуру разобраться со своими внутренними проблемами».

Активист добавил, что 18 сентября собирается приехать в Петербург, чтобы убедить Шнурова в необходимости паломничества на Урал. По его словам, устроить разговор с музыкантом ему помогут многочисленные друзья, и возможности того, что встреча не состоится, Алиев не рассматривает.

«Я все-таки человек военный, а у нас есть девиз: "Вижу цель, не вижу препятствий". И если я ставлю перед собой какую-то задачу, то всегда ее выполняю», — отметил Алиев.

Желание призвать Шнурова к покаянию у Алиева, по его словам, вызвал клип на песню «Ленинграда» i_$uss, после просмотра которого ему стало жалко артиста, «ведь, развращая народ, возможно, он и сам не понимает, что творит».

Схиигумен Сергий Романов считается духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Он также известен своими проповедями, направленными против закона о персональных данных россиян.

Ранее 10 сентября Сергей Шнуров сатирически высказался о выступлении певца Дмитрия Билана, вышедшего на сцену в нетрезвом виде. О реакции лидера «Ленинграда» на заявления Алиева пока неизвестно.

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