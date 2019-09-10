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Три спутника ГЛОНАСС перестали работать

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В настоящее время только 21 космический аппарат (КА) глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС используется по целевому назначению, тогда как для полного покрытия планеты необходимо 24 действующих спутника, сообщает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым КА «Глонасс-М» № 737, запущенный в марте 2010 года, выведен на техобслуживание 10 сентября. Ранее, 26 и 1 августа, на техобслуживание помещены КА «Глонасс-М» № 742 и 717, соответственно, которые должны заработать 1 октября.

Еще два КА группировки находятся в орбитальном резерве, а один — на летных испытаниях. Для покрытия территории России достаточно 18 активных спутников.

30 августа КА «Глонасс-М» № 745, запущенный в ноябре 2011 года, выведен на техобслуживание. В том же месяце сообщалось, что более половины КА системы ГЛОНАСС работают за пределами гарантийного срока.

В июне в заключении Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год указывалось, что санкции стран Запада, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС.

В апреле замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что точность ГЛОНАСС к 2025 году повысится на четверть. В том же месяце источники сообщали, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости уменьшения массы спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки. В апреле 2018-го гендиректор ИСС Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

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