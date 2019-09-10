Участник зачистки чиновников в Дагестане стал новым прокурором Москвы

Новым прокурором Москвы назначен Денис Попов. Об этом во вторник, 10 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России со ссылкой на указ, подписанный президентом России.

О том, что генпрокурор Юрий Чайка предложил Попова на пост прокурора Москвы, стало известно 28 мая. На тот момент Попов возглавлял управление надзорного ведомства в Дагестане.

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Попов был назначен прокурором Дагестана в феврале 2018 года. При нем в республике проходила масштабная антикоррупционная проверка, в результате которой фигурантами уголовных дел стали представители высшего руководства региона. В их числе, теперь уже бывшие премьер-министр Абдусамад Гамидов, его заместители, министры и руководители нескольких ведомств.

Весной 2019 года в Дагестане были выявлены массовые хищения газа. Обыски прошли на тысяче предприятий газовой отрасли, были возбуждены восемь уголовных дел.

Должность прокурора Москвы была вакантна с декабря 2018 года, когда президент Владимир Путин отправил в отставку Владимира Чурикова, занимавшего этот пост с 2015 года. Обязанности прокурора Москвы до назначения Попова исполнял первый заместитель Чурикова Олег Манаков.

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