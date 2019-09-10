В России опровергли резкое подорожание авиабилетов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опровергли информацию о резком увеличении цен на авиабилеты в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ФАС заявили, что по стране не наблюдается значительного роста цен на перелеты и журналисты неверно истолковали данные Росстата. Также собеседники издания отметили, что Росстат оценивал средний чек, а не стоимость авиабилетов.

Таким образом, полученные результаты отражают покупательскую способность, а не увеличение цен.

9 сентября в СМИ появилась информация о том, что средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. По данным Росстата, похожая ситуация наблюдалась в 2008 году на фоне кризиса — тогда рост цен на перелет составил 24,1 процента.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов пояснял, что рост цен на перелет экономклассом вызван увеличением издержек авиакомпаний, а также резким скачком цен на топливо в 2018 году.

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