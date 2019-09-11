Китай и Подмосковье договорились о развитии товарооборота

Власти Московской области и китайской провинция Гуандун договорились развивать совместные проекты в области машиностроения, электроники, переработке пищевых товаров и фармацевтике. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, передает РИАМО.

«Руководство провинции Гуандун разработает программу по поддержке импорта пищевой продукции из Подмосковья. Предприятия региона могут получить консультационную и организационную помощь по сертификации товаров, но и содействие продвижению», — сказал Хромов.

В начале августа он сообщил, что один из крупнейших текстильных холдингов юго-восточного Китая намерен разместить производственные мощности в регионе. Первоначальные инвестиции оцениваются в 100 миллионов рублей.

В июне сообщалось, что внешнеторговый оборот Подмосковья с КНР вырос более чем на 15 процентов за прошлый год. В настоящий момент на территории области зарегистрированы более 40 компаний с участием китайского капитала.

