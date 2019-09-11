Популярная соцсеть собирала данные о сексе миллионов пользователей

Приложения, помогающие женщинам следить за здоровьем, передавали конфиденциальные данные Facebook. Такие выводы содержатся в расследовании, проведенном британской благотворительной организацией по защите конфиденциальности Privacy International.

Программы собирали информацию о менструальном цикле и сексуальной жизни, включая даты половых контактов и данные о контрацепции. Они были нужны для расчета благоприятных для зачатия дней.

Передача массивов Facebook происходила с помощью Facebook Software Development Kit (SDK), набора инструментов, который позволяет разработчикам приложений предлагать дополнительные функции и работать с рекламой. Это программное обеспечение также может отправлять соцсети информацию, которой пользователи делятся в приложениях.

Специалисты Privacy International исследовали множество программ и выяснили, что две из них регулярно отправляли личные данные юзеров Facebook, — Maya и MIA Fem. Их совокупная аудитория достигает семи миллионов пользователей.

Представитель Facebook в комментарии изданию Telegraph заявил, что по условиям обслуживания разработчикам запрещено отправлять соцсети конфиденциальную информацию о здоровье юзеров. Он уточнил, что против нарушителей всегда принимаются меры.

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