Россию заподозрили в развязывании «Большой игры на стероидах»

Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на непрерывный режим работы, поскольку Россия может возобновить так называемую «Большую игру». Об этом предупредил глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс, передает The Telegraph.

Термин «Большая игра» относится к XIX веку, описывающий геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии.

По словам Сандерса, «возвращение к конкуренции великих держав» означает, что современная война ведется в киберпространстве и на поле битвы одновременно. Для реагирования на события, вроде отравления Скрипалей, необходим постоянно действующий национальный орган, поскольку такие страны, как Россия и Китай, угрожают «новой формой "Большой Игры", но на стероидах», — сказал он.

COBRA (Cabinet Office Briefing Room A — Комната «А» заседаний кабинета министров) — чрезвычайный правительственный комитет, который собирается лишь в экстренных случаях. Он координирует действия органов правительства Соединенного Королевства в случаях внутренних кризисов или во время мировых событий, влекущих серьезные последствия для Великобритании. Конкретный состав комитета определяется тем, какую именно экстренную ситуацию решено обсудить.

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