МиГ-31БМ экстренно сел под Пермью

Истребитель МиГ-31БМ совершил экстренную посадку на аэродром Большое Савино в Пермском крае из-за возгорания. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

В результате инцидента никто не пострадал.

6 сентября в Липецкой области во время тренировочного полета столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34. Причиной столкновения называлась потеря визуального контакта. В результате происшествия никто не пострадал.

3 сентября в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25. Два пилота погибли.

В пресс-службе Центрального военного округа опровергли сообщение об аварийной посадке, передает РИА Новости. Ведомство заявило, что посадка была штатной, у истребителя нашли неисправность, которая уже устранена. Экипаж и самолет готовы к выполнению задач.

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