Разбившийся российский штурмовик Су-25 был исправен

Российский самолет Су-25, который рухнул в Ставропольском крае, по предварительной информации, был технически исправен. Об этом ТАСС сообщил источник.
Собеседник агентства отметил, что «погода была хорошая».
Ранее источник в военных кругах рассказал агентству, что в качестве основных причин крушения Су-25 рассматривают ошибку пилотов и отказ техники.
О крушении учебного штурмовика Су-25УБ стало известно 3 сентября, он взорвался при столкновении с землей.
Изначально предполагалось что два пилота, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, катапультировались, однако эта версия не подтвердилась — их тела нашли на месте падения самолета.
Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач». Он предназначен для уничтожения малоразмерных неподвижных и подвижных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.