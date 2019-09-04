Разбившийся российский штурмовик Су-25 был исправен

Российский самолет Су-25, который рухнул в Ставропольском крае, по предварительной информации, был технически исправен. Об этом ТАСС сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что «погода была хорошая».

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Ранее источник в военных кругах рассказал агентству, что в качестве основных причин крушения Су-25 рассматривают ошибку пилотов и отказ техники.

О крушении учебного штурмовика Су-25УБ стало известно 3 сентября, он взорвался при столкновении с землей.

Изначально предполагалось что два пилота, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, катапультировались, однако эта версия не подтвердилась — их тела нашли на месте падения самолета.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач». Он предназначен для уничтожения малоразмерных неподвижных и подвижных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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