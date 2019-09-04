Названа возможная причина крушения Су-25

Ошибку пилотов и отказ техники рассматривают в качестве основных причин крушения учебно-боевого штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае. Об этом сообщил источник в военных кругах, передает ТАСС.

Ранее 4 сентября стало известно об обнаружении черных ящиков учебного штурмовика Су-25 на месте крушения. Состояние прибора регистрации параметров полета и бортового речевого самописца оценивается как удовлетворительное.

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Учебный штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября. Он взорвался при столкновении с землей. Два пилота, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, погибли — их тела нашли на месте падения самолета. Изначально предполагалось, что летчики могли катапультироваться, но эта версия не подтвердилась.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач». Он предназначен для уничтожения малоразмерных неподвижных и подвижных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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