Цена на прозрачное мини-платье бюджетного бренда возмутила покупателей

Цена на прозрачное мини-платье британского бюджетного онлайн-ретейлера PrettyLittleThing возмутила покупателей. Об этом сообщает The Sun.

Компания впервые представила свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке. Во время шоу рэперша Saweetie продемонстрировала блестящий наряд с глубоким декольте и открытой спиной, изготовленный из полиэстера и металлических элементов. В дополнении к платью на ее голове был платок из такого же материала.

На сайте PrettyLittleThing стоимость указанного платья составляет 100 фунтов стерлингов (восемь тысяч рублей). Такая цена вывела из себя пользователей соцсети: они посчитали ее слишком высокой для одежды, на которую затрачено так мало ткани.

«Я не могу понять, откуда такая цена?» — возмутилась одна из них в Twitter. «Тут, должно быть, опечатка. Они имели в виду десять фунтов», — предположила другая. «А я не могу понять, почему его уже раскупили», — согласилась третья.

Это не первый раз, когда марка PrettyLittleThing выпускает странные вещи. В июле критике подвергся белый купальник, который стал полностью прозрачным после того, как одна из клиенток искупалась в общественном бассейне.

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