Украинских селян переселят в Россию

Около 15 миллионов рублей выделят на переселение восьми семей в поселке Чертково Ростовской области, которых отделили от России украинской границей. Об этом сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

Деньги, выделенные из резервного фонда области, пойдут на приобретение квартир для восьми семей. Губернатор Василий Голубев отметил, что ранее из бюджета уже было направлено более 35,6 миллиона рублей, чтобы переселить из того же поселка жителей семи многоквартирных домов. Таким образом, суммарно регион выделил на переселение отделенных от российской территории жителей около 50 миллионов рублей.

Исторически поселок Чертково Ростовской области находился одновременно как на территории России, так и на территории Украины. Это создавало проблемы для местных жителей, которые с трудом добирались до мест работы, школ и поликлиник. Ситуация обострилась в 2014 году после начала вооруженного конфликта в Донбассе в связи с усилением пограничного режима. В марте 2015 года жители обратились за помощью к российским властям, впоследствии было принято решение о переселении.

На данный момент в Чертково работают в круглосуточном режиме восемь контрольно-пропускных пунктов, из них семь автомобильных и один воздушный.

В августе 2016 года в поселке были задержаны два гражданина Украины. Мужчины пытались без сопроводительных документов пронести на территорию России около двух с половиной тысяч живых утят в пластиковых коробках. Птиц изъяли и отправили на экспертизу, нарушителей оштрафовали.

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