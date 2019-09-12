Российский губернатор отказался от резиденции и автомобиля ради нужд больниц

В Смоленской области планируется выставить на продажу резиденцию местного губернатора, расположенную в деревне Гнездово. Об этом заявил сам глава региона Алексей Островский на состоявшемся в четверг, 12 сентября, заседании Смоленской областной думы, передает ГТРК «Смоленск».

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Политик также намерен избавится от служебного автомобиля Lexus. Свои планы он объяснил необходимость наполнения бюджета области. «В связи с катастрофическим положением бюджета Смоленской области у нас пока не получается решать в полном объеме иные (кроме сохранения льгот — прим. «Ленты.ру») социально значимые вопросы, — отметил Островский. — В этой связи мною принято решение о продаже объекта в Гнездово — так называемой резиденции губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля Lexus».

Губернатор сообщил, что все вырученные от продажи средства будут направлены на решение проблем в местных больницах. В частности, деньги планируется потратить на покупку жилья для медиков, а также на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, уточнил Островский. «Потому что они давно нуждаются в улучшении и обновлении», — подчеркнул он.

Ранее в сентябре Алексей Островский не продлил трудовые отношения со своими заместителями Анной Кожуриной и Русланом Черных из-за угрозы срыва реализации региональных проектов, находившихся в непосредственном кураторстве данных должностных лиц.

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