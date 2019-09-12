Тюлень помог полицейским задержать контрабандистов с тонной наркотиков

Крупный тюлень помог австралийской полиции поймать контрабандистов, которые везли наркотики. Об этом сообщает 9News.

51-летний француз Антуан Дисента (Antoine Dicenta) и 34-летний британец Грэм Палмер (Palmer) пересекли Индийский океан на яхте с грузом наркотиков, стоящим около миллиарда долларов. У берегов Австралии они сели на мель, спустили шлюпку и поплыли к ближайшему острову.

Там контрабандистов заметили местные раколовы. Они обратили внимание, что подозрительные незнакомцы прячутся в кусты от самолета спасателей, и вызвали полицию.

Когда полицейские добрались до острова, контрабандисты бросились к шлюпке и разбудили огромного тюленя, который спал у них на пути. «Он подскочил, выпятил грудь и заревел, — рассказывает один из спасателей. — У этих двоих был простой выбор: прорываться через него или сдаваться. Они решили сдаться».

На острове нашли тонну наркотиков, частично прикрытых водорослями.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Флорида стадо коров помогло арестовать угонщицу. Она выскочила из разбитого автомобиля и бежала через поле, где паслись животные.

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