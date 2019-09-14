Орел насмерть заклевал ребенка

В Эфиопии в результате нападения орла скончался ребенок. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что еще двое детей получили ранения. Мать одного из пострадавших Муно Шуайб (Muno Shuayb) рассказала, что была в своей комнате, когда услышала крик сына. «Мы помчались во двор дома. Я видела, как орел прижал моего сына к земле и клевал его. <...> Я подбежала к нему и бросила в птицу палку», — вспомнила женщина.

Сотрудникам правоохранительных органов было приказано убить орла, однако его до сих пор не нашли.

В 2016 году в Австралии клинохвостый орел напал на мальчика и едва не унес его. Мальчик был одет в ярко-зеленую худи; по словам очевидцев, он застегивал и расстегивал молнию. Именно этот звук и привлек орла. Он попытался схватить мальчика, уцепившись когтистыми лапами за капюшон, и поднять в воздух. От ужаса тот закричал. Вовремя подоспевшие сотрудники парка отогнали пернатого. У ребенка из ран на голове текла кровь, но травмы оказались не угрожающими его жизни.

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