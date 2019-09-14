У крыс увидели потребность в развлечениях

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Группа ученых из Германии установила, что крысы способны играть в групповые игры ради удовольствия. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Экспертам удалось научить играть в прятки шесть крыс в возрасте от 5 до 23 недель. Сначала их мотивировали лакомствами, однако, когда ученые перестали давать грызунам угощения, они продолжили играть. Все это время исследователи наблюдали за процессами, происходящими в голове животных.

В результате крысы освоили условия игры в течение двух недель — каждый раз они прятались в новом месте и быстро находили людей.

В мае прошлого года нейробиологи Индианского университета в США доказали, что крысы способны к высшей нервной деятельности, характерной для человека. Отмечалось, что грызуны могут вспоминать прошлые события в хронологическом порядке.

В ходе исследования были использованы 13 крыс, которые проходили обучение по запоминанию списка из 12 различных запахов. В среднем животные успешно прошли 87 процентов испытаний, что подтвердило наличие у них эпизодической памяти, которая содержит информацию о событиях, расположенных в определенном порядке.

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