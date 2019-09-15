Олимпийский чемпион увидел в раздутых зарплатах футболистов проблему России

Волейболист сборной России Максим Михайлов заявил, что большие зарплаты не являются проблемой футболистов. Слова спортсмена приводит «Спорт-экспресс».

«Когда человеку предлагают большие деньги — он, если не дурак, согласится. Футболисты же не делают ничего запрещенного», — объяснил Михайлов. Также он отметил, что футболисты, не проходящие в стартовый состав своей команды, вряд ли будут требовать повышения зарплаты. Однако, по мнению Михайлова, никто из них не откажется, если такое предложение поступит.

«Другое дело, что зачастую средства бюджетные и их не всегда адекватные растраты — это проблема нашей страны. Но не футболистов», — подчеркнул волейболист.

5 сентября издание «Бизнес Online» опубликовало данные о премиальных выплатах в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Так, игроки «Зенита» получают за победу в матче по девять тысяч евро, а попавшие в заявку на победную игру — половину от этой суммы. Второе место по размеру премиальных за победу в отдельном матче занимает «Ростов» — его игроки получают по 500 тысяч рублей. Третье место у «Оренбурга», где выплачивают по 450 тысяч рублей.

Михайлов — олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион Европы, победитель Лиги наций. 31-летний спортсмен на клубном уровне выступает за казанский «Зенит».

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