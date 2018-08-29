Тренер «Анжи» пожалел футболистов с зарплатой в 100 тысяч рублей

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев посчитал смешными зарплаты футболистов клуба размером в 70-100 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит РИА Новости.

«В России десятилетиями болельщики считают футболистов, извиняюсь за выражение, дармоедами, что они получают баснословные деньги и не умеют играть в футбол. Мои ребята доказывают обратное, в контрактах у них вписаны минимальные суммы. Есть те, кто получает по 70-100 тысяч рублей, для РПЛ это смешные деньги», — заявил Адиев.

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По словам тренера махачкалинцев, таких зарплат нет даже в первой лиге. «И то футболисты "Анжи" не всегда получают свои деньги. Но они же выходят на поле, стараются, играют. Игроки "Анжи" выходят и играют практически бесплатно, бьются за болельщика, Дагестан», — отметил он.

11 августа президент махачкалинского клуба Осман Кадиев сообщил, что «Анжи» имеет долги на 248 миллионов рублей. Из-за финансовых трудностей команда испытывает проблемы с оплатой перелетов. Не исключено, что «Анжи» снимется с участия в Российской премьер-лиге.

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