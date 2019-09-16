В Москве при столкновении трех автобусов пострадали шесть человек

На западе Москвы возле остановки столкнулись три автобуса, пострадали шесть человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

По данным собеседника агентства, авария произошла возле дома №48 на Можайском шоссе.

Как уточнили в ГИБДД, изначально столкнулись два рейсовых автобуса, ехавших в попутном направлении, затем в них врезался третий. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

14 сентября в районе поселка Заячий Холм в Ярославской области водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, в котором были 35 человек. Погибли 8 человек, еще 28 пострадали.

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