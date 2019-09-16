В Москве впервые пройдет фестиваль осмысленной поп-музыки

В Москве пройдет Random Drama Festival — первый фестиваль осмысленной поп-музыки с артистами независимой сцены. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 21 сентября на территории общественного пространства «Хлебозавод». На фестивале выступят британский исполнитель экспериментальной электроники Iglooghost, певица и музыкант BABii, канадец Шон Николас Сэвэдж, исполнитель басс-техно Moa Pillar, а также коллективы «Хадн Дадн», «Акульи Слезы» и музыкант ИльяМазо.

«Каждый из участников Random Drama имеет свой уникальный голос и взгляд на культуру, что позволяет оценивать музыку не исходя из массовой повестки, а из чистой любви к тому искреннему, что есть сегодня на музыкальной сцене», — отмечают организаторы.

Подробнее узнать о событии, а также приобрести билеты на Random Drama Festival можно на официальном сайте фестиваля.

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