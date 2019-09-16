Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

Сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Атака произошла с 10:00 до 12:00 в понедельник, 16 сентября, с тех пор в работоспособности сайта наблюдаются проблемы. Из какой страны атаковали ресурс, пока не установлено.

В пресс-службе ведомства отметили, что управление информационных технологий Росстата прилагает усилия для того, чтобы восстановить работу сайта.

В понедельник ведомство планировало опубликовать данные о динамике промышленного производства в РФ в августе 2019 года.

Летом 2019 года был запущен новый сайт Росстата, который работал в тестовом режиме до 13 сентября. Ведомство полностью перешло на новую версию в субботу, 14 сентября.

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