Меркель предложил отказаться от термина «аннексия» в отношении Крыма

События в 2014 году в Крыму не подпадают под определение «аннексия», заявил профессор Гамбургского университета Райнхард Меркель. Его слова передает Infosperber.

По словам профессора, референдум не нарушил международное право. Исходя из этого называть произошедшее следует «сецессией», то есть объявлением государственной независимости, подтвержденное результатами референдума, и отделением от Украины.

Использовать термин «аннексия» в отношении полуострова является пропагандой, заявил эксперт. Он пояснил, что разницу между «аннексией» и «сецессией» можно проиллюстрировать разницей между словами «отобрать» и «принять».

В августе прошлого года авторы немецкого документального фильма о Сибири посчитали Крым российским. В картине показана карта России с присоединенным полуостровом, выделенным тем же цветом, что и остальная территория РФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты, обвиняя российскую сторону в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.

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