Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне. Об этом пишет шведская газета Svenska Dagbladet.

Издание ссылается на результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, согласно которому от 53 до 85 процентов европейцев предпочли бы сохранить нейтралитет. Однозначную поддержку Вашингтону выразили от 3 до 19 процентов жителей 14 стран ЕС.

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Столь низкие показатели газета связывает с тем, что США слишком активно продвигают позицию «Америка превыше всего». Тем не менее, журналистов насторожил факт, что среди опрошенных все-таки нашлись те, кто открыто заявил о поддержке России в потенциальном конфликте.

14 мая в Москве предупредили, что США готовятся применить ядерное оружие в Европе. Как заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, об этом свидетельствует само размещение Вашингтоном подобного вооружения в странах Старого света. Дипломат предположил, что пессимистичный вариант развития событий может начаться с разрешения самих неядерных европейских государств.

Предположительно, США разместили на территории Европы около 180 ядерных бомб B61, из них 20 — в Германии, остальные — в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.

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