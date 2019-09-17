В Пакистане мусульман арестовали за богохульство

В Пакистане полиция арестовала трех человек после погрома в индуистском храме. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что инцидент с участием десятков людей произошел в городе Готки провинции Синд. Известно, что нападение мусульман было спровоцировано оскорблением директором одной из индуистских школ пророка Мухаммеда. Подчеркивается, что личности еще 22 человек уже установлены и в отношении них будет проведено расследование. Такие действия по защите индуистов являются редкостью для мусульманской страны.

Максимальное наказание, которое предусматривает пакистанский закон о богохульстве — смертная казнь (хотя часто смертный приговор в конце концов заменяется пожизненным заключением). Преследование за это широко поддерживается мусульманским населением. Пакистанские политики часто поддерживают суровую кару за неуважение к вере, чтобы сохранять популярность у электората.

В мае сообщалось, что в Пакистане семейную пару христиан приговорили к смерти за богохульство из-за текстовых сообщений, которые они якобы отправляли мужчине-мусульманину.

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