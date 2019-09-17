Лидер преступной России попросил вора в законе забыть о старом долге

Лидер преступного мира России Захарий Калашов, известный в криминальных кругах как Шакро Молодой, попросил вора в законе Камо Сафаряна (Камо Горьковский) отказаться от претензий, связанных со старым игровым долгом. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, речь идет о долге вора в законе Артема Саргсяна (Артем Саратовский). Еще до своей коронации в 2013 году Саргсян проиграл в нарды тысячу долларов, из которых заплатил лишь половину, надеясь, что хватит и этого, а о долге скоро забудут.

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Позже, став вором в законе, Саргсян предлагал победившему его игроку около пяти тысяч долларов за то, чтобы он забыл о невыплаченном долге. Однако игрок не забыл, а воры в законе звали Саргсяна по этому поводу на встречу в Армению. Но должник проигнорировал приглашение — и на время ситуация вокруг долга успокоилась.

Не так давно Саргсян объявил негодяем одного из сторонников Камо Сафаряна — и тот припомнил оппоненту историю с неоплаченным долгом. Сафарян объявил целому ряду криминальных авторитетов, что Саргсян — «фуфлыжник» (производное от «фуфла» — игрового долга на уголовном жаргоне).

Но в ситуацию вмешались Захарий Калашов и его московский преемник Бадри Когуашвили (Кутаисский), которые попросили Сафаряна забыть об истории с долгом и перестать настраивать криминальный мир против Артема Саргсяна. Как отмечает «Прайм Крайм», просьба Калашова связана с тем, что ситуация с долгом бросает тень на его сторонника, криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежоевич). Он был одним из тех, кто содействовал посвящению Саргсяна в воры в законе.

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