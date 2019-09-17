Опасный вирус-вымогатель маскировался в письмах от загадочной незнакомки

Мошенники разослали пользователям сети опасные электронные письма, содержащие вирус. Как сообщает BleepingComputer, послания маскируются под заявления о приеме на работу.

Отправителем писем значится некая Ева Рихтер (Eva Richter), пересылающая свои фотографии и резюме. Последнее замаскировано под PDF внутри zip-архива, но на самом деле является исполняемым опасным файлом. В письме скрывается вредоносное программное обеспечение Ordinypt Wiper, которое шифрует файлы на компьютере жертвы, а затем требует от юзера выкуп за них.

По сообщениям жертв, мошенники требуют почти 0,15 биткоина (более 1,5 тысячи долларов). Эксперты предупредили, что оплата суммы не гарантирует дешифровки: как правило, файлы перезаписываются снова. Опасная кампания началась 11 сентября 2019 года и нацелена в основном на жителей Германии.

Ранее стало известно о новом вирусе, получившем имя Joker. Он скрывался в легальных приложениях на Android. Троян собирал данные об устройствах, а также копировал сообщения и список контактов пользователей.

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