Российские тюремщики избили заключенных за вскрытые вены

Арестанты калининградской колонии N8 вскрыли себе вены, после чего были избиты тюремщиками. Письмо с их жалобой опубликовано на сайте правозащитной организации Gulagu.net.

Авторы обращения описали, как заключенные нанесли себе ранения в надежде привлечь внимание надзорных и контролирующих ведомств. По их словам, жалобы за пределы колонии не уходят, а «неугодные администрации» месяцами сидят в штрафном изоляторе (ШИЗО).

На следующий день всех осужденных строгого режима, находящихся в ШИЗО, в том числе пострадавших, якобы выводили по одному в прогулочные дворики, где нет камер наблюдения. Там их заставляли принять «безопасное положение», после чего избивали кулаками, ногами, а также применяли в отношении них электрошокеры и резиновые дубинки.

В ответ на запрос издание «Север.Реалии» врио начальника регионального УФСИН Евгений Буркин сообщил, что «акт членовредительства, носящий демонстративно-шантажный характер, совершили трое заключенных», каждому из которых оказали медицинскую помощь. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Также он отметил, что в штрафной изолятор мужчины были помещены за систематические нарушения режима отбывания наказания и отказ выполнять законные требования администрации колонии. С осужденными уже провели беседу сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и УФСИН, при этом жалоб и заявлений о незаконном применении физической силы не поступало.

Между тем в прокуратуре изданию сообщили, что ранивших себя арестантов, было не трое, а шестеро.

22 апреля сообщалось, что в Иркутской области заключенного, обвиняемого в сексуальном насилии над малолетней, госпитализировали из СИЗО-5 с отрезанным языком и вскрытыми венами.

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