Умер музыкант Александр Васильев

Скончался бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев. Об этом сообщил музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Facebook.

«Приносим соболезнования всем, кто был с ним знаком...» — написал музыкант. Смерть Васильева также подтвердила его бывшая жена Джоанна Стингрей. «С тяжелым сердцем и большой грустью я должна сообщить о кончине Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери», — сообщила она в своем Facebook.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Александр Васильев был участником «Центра» во второй половине 1980-х годов. Позже он женился на американской певице Джоанне Стингрей. У пары родилась дочь Мэдисон.