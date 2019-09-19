Бросивший жену и детей мужчина вернулся в семью спустя полвека

Пожилой житель Кении вернулся в семью спустя 51 год. Об этом сообщает местная газета The Daily Nation.

В 1968 году 30-летний Фрэнсис Мутуа Чеге (Francis Muthua Chege) бросил семью в деревне Икумби и уехал. Он не предупредил супругу Ванджиру (Wanjiru Muthua), куда направляется. Женщина в одиночку занималась воспитанием их шестерых детей и не переставала верить, что когда-нибудь муж вернется.

Ванджиру вспоминает, как однажды случайно заметила Фрэнсиса в городе Кисии. Однако позже местные жители сказали, что он переехал. «Я прекратила поиски, но продолжала молиться за него Богу, — рассказывает она. — Я должна была воспитывать наших детей и следить, чтобы они получили достойное образование».

Спустя 51 год кенийка Моника Гатони (Monicah Gathoni) заметила изголодавшегося Фрэнсиса возле школы в Икумби. «У него был жалкий измотанный вид, — утверждает женщина. — Он сказал, что искал свой дом после долгих лет скитаний. Когда он описал мне свое жилище, я направила его туда на такси».

81-летний мужчина признался семье и жителям деревни, что за долгие годы успел побывать в разных городах страны — Кисии, Нароке и Килгорисе. Там он пытался построить бизнес, но не добился успеха. Позже он устроился на работу в лесном комплексе Мау и даже обзавелся новой семьей. Однако супругу и сына не устраивало, что он спускал вырученные деньги на алкоголь.

«Я жил скудной жизнью. Мне было стыдно возвращаться домой с пустыми руками», — говорит Фрэнсис. Вскоре власти начали выселять людей из заповедного леса Мау, и кенийцу пришлось искать новый дом. Мужчина доехал до родной деревни, и, голодный и обессиленный, уснул у обочины дороги.

Семья и жители деревни обрадовалась возвращению Фрэнсиса. По этому поводу в деревне убили коз и устроили праздник. Все его дети съехались домой, чтобы поскорее увидеться с отцом.

В 2018 году сообщалось, что житель Китая 16 лет прожил на улице и смог вернуться домой. Мужчине помогли его красивый почерк и знание английского языка.

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