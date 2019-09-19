Подсчитано число россиян с несколькими автомобилями

Несколько автомобилей есть у 18 процентов россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РИА Новости.

Хотя бы один автомобиль есть у 67 процентов российских семей. 33 процента опрошенных не имеют автомобилей вовсе.

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В 78 процентах семей водителем, как правило, выступают мужчины, в 65 процентах — люди от 25 до 34 лет. 70 процентов участников опроса, имеющих автомобиль, ездят на нем ежедневно. При этом в Москве и Санкт-Петербурге это делают только 55 процентов водителей.

Согласно результатам другого опроса, 47 процентов россиян уверены, что их соотечественники стали реже садиться за руль из-за высоких цен на бензин.

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