«Кинематика» отпразднует свое двухлетие в «Мутаборе»

Творческое объединение электронных музыкантов, визуальных артистов и художников «Кинематика» отметит свое двухлетие вечеринкой с эмбиент-залом, иностранными музыкантами и выставкой молодых художников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Меорприятие состоится в московском пространстве «Мутабор». На главной сцене выступят музыканты из Греции (Anatolian Weapons), Великобритании (Dothedu) и Германии (Credit 00) при поддержке московских и питерских артистов, таких как Abelle, Sariim, Sau, Prisheletz и Nikita Telegin.

Свои работы на выставке представят художественный дуэты Hippiedolphinworld и Дауш + Чешуя, а также Soda Haus, Наташа Гончарова и Лиза Exliq. Также в клубе оборудуют Ambient Hall «для медитативного прослушивания эмбиент-музыки».

Вечеринка пройдет с 28 по 29 сентября. Подробнее о мероприятии можно узнать на его странице в Facebook. Билеты можно приобрести на сайте «Мутабора».

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