Сражение редчайших черных носорогов попало на видео

Видео: dailymail.co.uk

В природном заповеднике Этоша (Намибия) подрались два редких черных носорога. Видео с животными опубликовал таблоид Daily Mail.

Кадры сделал местный экскурсовод Рокко Талия (Rocco Talia). Мужчина стал свидетелем, как черный носорог сразился со своим сородичем и поднял его в воздух. Агрессивный зверь мчался за противником и подгонял его рогами. Рядом с ними по равнине бегали зебры и другие животные.

Черный носорог — вид африканских носорогов, которые находятся на грани исчезновения. С ноября 2013 года один из подвидов черного носорога Западной Африки официально объявлен вымершим.

Черный носорог весит около двух тонн и вырастает до трех метров в длину. Как правило, имеет два рога, однако встречаются особи с тремя и даже пятью рогами.

Национальный парк Этоша — природный заповедник на севере Намибии. На его территории можно встретить саванного слона, черного носорога, горную зебру Хартману, жирафа, большого куду, канну и африканского страуса.

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