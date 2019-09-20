Более 500 звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье»

Более 500 звонков поступило в единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье», который начал работать с 9 сентября, рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 20 сентября.

По словам министра, у операторов, в частности, можно узнать о необходимых для поступления в роддом документах и подарочном наборе при выписке.

«Отмечу, что звонки поступают не только из Московской области, но и из других регионов России», — сказала Мухтасарова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что вопросам повышения рождаемости в регионе уделяется особое внимание. По его инициативе с сентября во всех роддомах региона женщинам выдают подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, теперь родители могут оформить в роддоме все необходимые документы для малыша, в том числе прикрепление к поликлинике.